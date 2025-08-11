◇セ・リーグDeNA4―9ヤクルト（2025年8月11日神宮）DeNAの先発・平良拳太郎は3回7安打4失点（自責3）。今季3敗目を喫し「どの打者にもカウントが悪くなった。最初から窮屈な投球をしてしまい、もう少し大胆に攻めていければ良かった」と悔しがった。初回に先頭打者からの3連打で先制点を献上。3回には内山、村上に連続アーチを被弾した。ヤクルトとは前回登板だった7月31日に対戦。6回4安打無失点7奪三振の好投で白星