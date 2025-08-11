俳優の蒼井優さん（39）が不動産・住宅情報サイトの新CMに出演。撮影後のインタビューで、家族で行くという場所やこの時期の家での過ごしかたを明かしました。1児の母である蒼井さん。インタビューで、インドア派かアウトドア派か聞かれると「家族がいるので、どうしてもアウトドア派に。一人暮らしの時はインドア派だったんですけど、家族ができてからは外に行こうってなります」と答えると、行き先については「公園がとにかく多