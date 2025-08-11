「フィギュアスケート・サマーカップ」（１１日、木下カンセーアイスアリーナ）男子フリーが行われ、２２年北京五輪銀メダルの鍵山優真（２２）＝オリエンタルバイオ・中京大＝が２０４・７８をマークし、合計２８９・７２点で優勝した。「全部のジャンプを絶対降りてやるっていう気持ちで臨んだ。後半のトーループはちょっと細かいミスがあって笑えてきちゃったんですけど、自分の中では後半のフリップ−ループとか緊張してい