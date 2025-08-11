夏のワードローブに欠かせないのが、1枚で決まる洗練インナー。今年もRHC ロンハーマンとアワワコールのコラボレーションアイテム「カップインアメリカンスリーブタンクトップ」が、待望の再発売に。ミニマルで美しいシルエットと機能性を両立し、盛夏から季節の変わり目まで大活躍する万能トップス。ワードローブを格上げする1枚として、注目度の高いアイテムです。 1枚