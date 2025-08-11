日本マクドナルドが11日、公式サイトを更新。ハッピーセットをめぐる騒動について謝罪声明を発表した。8日にマクドナルドが発売したポケモンの「ハッピーセット」のおまけが、メルカリなどのフリマアプリに出品されている状況。Xでは「ハッピーセット」を朝から大量に買い求める転売ヤーたちに関連した投稿が相次ぎ、「ハッピーセット」がトレンド入りする事態となっていた。日本マクドナルドは「このたび実施いたしましたハッピー