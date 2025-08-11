※このお話は作者まるき八郎さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。登場人物や団体や建物の名称はすべてフィクションです。■これまでのあらすじ妻を精神的に追い詰めたことを悔いた夫は、実家に戻った妻に謝罪。妻は「再び傷つけられたら即離婚」という条件で関係修復に応じます。夫はその思いに応えるように、新居をサプライズで贈ろうと決意し、住宅展示場を訪問。案内役の女性スタッフ・河田と家づく