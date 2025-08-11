◇セ・リーグDeNA4―9ヤクルト（2025年8月11日神宮）DeNAの4番・オースティンの2発も空砲に終わった。牧が故障で離脱し、代役で4番に入る助っ人は2―9の7回2死で左翼へ4号ソロ。9回2死でも左翼へ2打席連続の5号ソロを放った。昨年8月3日の阪神戦以来の1試合2発だったが、チームは黒星を喫し「打撃の状態はいいが、勝てなかったことが本当に残念」と悔しがった。打線はヤクルトを上回る15安打を放つも、4点のうち3点