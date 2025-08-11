Blackview Japanが4Gスマホ「Blackview WAVE 8」をAmazon.co.jpで在庫一掃セール！通常価格の37％OFFとなる12,540円中国・深圳を拠点とするスマートフォン（スマホ）やタブレットなどを開発・販売しているメーカーのDoke Electronicの日本法人であるBlackview Japanは11日、アマゾンジャパンが運営している大手ECサイト「Amazon.co.jp」において低価格な4G対応エントリースマートフォン（スマホ）「Blackview WAVE 8」（ htt