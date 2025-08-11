FRUITS ZIPPERの早瀬ノエルさん（21）が10日、モバイルバッテリーレンタルサービスのキャンペーンイベントに登場。自身が元気をチャージできる場所を明かしました。早瀬さんが登場したのは『“U22割”キャンペーン発表会』。モバイルバッテリーのレンタルサービス『ChargeSPOT』全国キャンペーンのアンバサダーとして、メンバーの仲川瑠夏さん（28）、真中まなさん（26）らと出席しました。モバイルバッテリーにちなんで、元気をチ