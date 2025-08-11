熊本県内の自治体で緊急安全確保（警戒レベル5）が発令されているのは以下の自治体です。 【画像を見る】避難情報レベルごとの「とるべき行動」 宇城市（全域）土砂災害警戒2万5314世帯／5万6006人 美里町（全域）洪水警戒4086世帯／8460人 次に、熊本県内の自治体で避難指示（警戒レベル4）が発令されているのは以下の自治体です。 益城町（全域）土砂災害警戒1万4716世帯／3万4175人 八代市（坂本、東陽、泉）土砂災害警戒