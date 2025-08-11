◆パ・リーグ西武５Ｘ―４楽天＝延長１０回＝（１１日・ベルーナドーム）西武・外崎修汰内野手が延長１０回、３時間５５分の熱戦にケリをつけた。４―４の同点で迎えた延長１０回２死満塁で、富士大の後輩で楽天・鈴木翔の１４８キロ直球を左翼へはじき返し、昨年５月４日のソフトバンク戦（ベルーナＤ）以来、自身３度目のサヨナラ打を放った。チームは１３カードぶりのカード勝ち越しで、今季６度目のサヨナラ勝ち。「僕が