◆イースタン・リーグ巨人７―１楽天（１１日・ジャイアンツタウン）巨人のエリエ・ヘルナンデス外野手が、１、２軍を通じて今季初の猛打賞を記録した。イースタン・楽天戦に「３番・中堅」で先発。初回１死三塁で右前へ先制打を運ぶと、２回２死一塁では左翼へ二塁打。さらに５回無死二塁でも中前安打を放って３安打とし、チームの勝利に貢献した。試合後はお立ち台に上がり、「ボールもしっかり見えていたし、チームの勝利