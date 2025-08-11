◆イースタン・リーグ巨人７―１楽天（１１日・ジャイアンツタウン）巨人の三塚琉生外野手が、チームトップに並ぶ７号ソロを放った。イースタン・楽天戦に「６番・一塁」で先発出場。５点リードの８回先頭で左腕・弓削のカットボールをを捉え、２戦連発となる一発を右翼席へと運んだ。課題としている左投手からの一発で、イースタン・リーグでは岡田に並んでチームトップタイに浮上。３戦連続安打と快音を響かせている若武者