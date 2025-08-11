◆イースタン・リーグ巨人７―１楽天（１１日・ジャイアンツタウン）巨人の岡本和真内野手が左肘じん帯損傷から復帰後５戦目に臨み、初のフル出場を果たした。「４番・ＤＨ」でスタメン出場。２打数無安打２四死球だった。１点を先制した直後の初回１死一塁で打席へ。辛島が投じた初球の真ん中高め１２２キロチェンジアップに反応して、二ゴロ併殺に倒れた。２打席目は５点リードの２回２死二、三塁で迎え、１ボールから辛島