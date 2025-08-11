9人組グループ・超特急のシューヤさん（30）が11日、「超特急シューヤ1st写真集『TRENTE』発売記念イベント」に登場。メンバーに写真集を渡した際に起こった、驚きのエピソードを明かしました。メンバーは既に写真集を見てくれたのか聞かれたシューヤさんは「昨日一緒の仕事だったので、タクちゃん（タクヤさん）には渡せなかったんですけど。他のメンバーには渡して、見てくれているんじゃないかなとは思うんですけど」と、回答。