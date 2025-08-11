520人が亡くなった日航機墜落事故から12日で40年になるのを前に、群馬県上野村では、犠牲者を追悼する灯籠流しが行われました。1985年8月12日、日本航空123便が御巣鷹の尾根に墜落し、乗客乗員520人が亡くなりました。その日から40年となるのを前に、今年はおよそ200個の灯籠が用意され、川に浮かべられました。灯籠には「なんと愛しい時間だったかもう40年なんて」と亡くなった家族との時間を思う言葉などが書かれていました。