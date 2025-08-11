【FIBAアジアカップ2025】グアム代表 63−102 日本代表（日本時間8月10日／キング・アブドゥラー・スポーツ・シティ）【映像】河村に似てる？ハーパーの「神パス」アカツキジャパン（バスケットボール日本代表）の若きポイントガードが“神パス”を炸裂させた。ジャン・ローレンス・ハーパージュニアの躍動感溢れるスキップパスにファンたちも歓喜している。アカツキジャパンは8月10日、FIBAアジアカップのグループフェーズ3節