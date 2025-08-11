米１０年債利回りは４．２７３％で始まる＝ＮＹ債券オープン 各国の長期金利（NY時間08:36）（%） 米2年債 3.758（-0.004） 米10年債4.273（-0.010） 米30年債4.837（-0.012） ドイツ2.694（+0.004） 英国4.572（-0.029） カナダ3.367（-0.016） 豪州4.247（+0.000） 日本1.485（+0.000） ※米債以外は10年物