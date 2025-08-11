ドル円のピボットは１４７．７４円付近＝ＮＹ為替 ピボット分析東京時間（21:40現在） ドル円 現値147.93高値147.95安値147.35 148.74ハイブレイク 148.34抵抗2 148.14抵抗1 147.74ピボット 147.54支持1 147.14支持2 146.94ローブレイク ユーロ円 現値171.85高値172.20安値171.61 172.75ハイブレイク 172.48抵抗2 172.16抵抗1 171.89ピボット 171.57支持1