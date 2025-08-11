◇フィギュアスケート・サマーカップ第3日（2025年8月11日滋賀・木下カンセーアイスアリーナ）男子フリーが行われ、鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が204・78点をマークして合計289・72点で優勝した。冒頭の4回転サルコーから次々とジャンプを決めていく。後半の4回転トーループは着氷が乱れたが、続くフリップ―ループの連続3回転を成功。その後もミスなど滑りきり、演技直後にガッツポーズを見せた。2位の山本