◇セ・リーグヤクルト9―4DeNA（2025年8月11日神宮）ヤクルト・内山壮真が一発を含む3安打3打点と活躍。お立ち台に上がり「（先発の）小川さんの勝利に貢献できて凄くうれしい」と喜んだ。まずは初回、無死一、三塁で先制の左前打を放ち「いい形でつないでもらった。何とか1点という意識で打席に入った」と振り返った。さらに3回無死一塁では「打った自分が一番ビックリした」と左翼に7号2ラン。続く4番・村上とのアベ