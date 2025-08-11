お笑いコンビ「オアシズ」の大久保佳代子（５４）が１１日放送の「ゴゴスマ〜ＧＯＧＯ！Ｓｍｉｌｅ！〜」（ＴＢＳ系）に出演。お笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザーと女優の二階堂ふみの結婚に言及した。２人の結婚が「意外すぎて驚いた」という大久保は「カズレーザーさんは、あんまり結婚のイメージがない。（２人の結婚について）一晩中、よくよく考えていた」と話し始めた。「私、二階堂ふみさんと対談したこと