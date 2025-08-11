男子フリー演技する鍵山優真＝木下カンセーアイスアリーナフィギュアスケートのサマーカップ第3日は11日、大津市の木下カンセーアイスアリーナで行われ、男子は昨季世界選手権3位の鍵山優真が合計289.72点で制した。2種類、計3度の4回転ジャンプを決めたフリーは204.78点で、ショートプログラム（SP）に続きトップ。山本草太が231.79点で2位、壷井達也が3位だった。女子SPは三宅咲綺が71.51点で首位。住吉りをんが65.22点