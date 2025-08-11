3人組グループ・Number_iが、Digital Single『未確認領域』を11日、全世界に配信をスタートさせました。本作は、9月に発売される2nd Full Album『No.?』からの先行デジタルシングルで、メンバー3人（平野紫耀さん、神宮寺勇太さん、岸優太さん）がディスカッションを重ねながら制作し、生演奏の録音を取り入れるなど、新たな試みを取り入れた楽曲となっています。この作品は、人体を未確認領域に満ちた宇宙と捉え、その構造や広が