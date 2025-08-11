乗員乗客５２０人が犠牲になった１９８５年８月の日本航空ジャンボ機墜落事故から１２日で４０年となるのを前に、事故現場「御巣鷹の尾根」（群馬県上野村）の麓を流れる神流川で１１日、鎮魂の灯籠流しが行われた。遺族らは事故が発生した午後６時５６分に合わせ、「見守っていて下さい」「みんな元気にしています」など亡き人への思いを記した灯籠約２００個を水面（みなも）に浮かべた。河原には明かりを並べ、「８・１２」