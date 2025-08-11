「西武５−４楽天」（１１日、ベルーナドーム）楽天が痛恨のサヨナラ負け。２点リードの九回を守護神・則本が締め切れず、延長十回は鈴木翔がサヨナラ打を浴びた。２点リードで迎えた九回だった。則本が二塁・小深田の好守に救われて１死を奪うと、２者連続で四球を出して外崎には左前打。１死満塁のピンチを背負った。この場面で古賀悠に押し出し四球を出し、１点差とされると、代打・山村に犠飛を許して同点とされた。さ