EXILE 4年5ヵ月ぶりに新曲をリリースするEXILEの公式TikTokアカウントが11日、開設された。デビュー24周年の記念日である9月27日に、EXILE ATSUSHIの完全復活後初となる52枚目のシングル「Get-go!」をリリースするEXILE。この度開設されたTikTokには「Get-go!」の音源とともにメンバーのコメント映像も投稿され、TAKAHIROは「いよいよTikTok開設ということで、色々なEXILEの表情を皆さんにお届けできればと思います