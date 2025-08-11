「ロッテ３−５オリックス」（１１日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）ロッテが今季７回目の４連敗。借金は今季ワーストを更新する２２に膨らんだ。九回に追いつく粘りは見せたが延長十回、２イニング目に入った高野脩が太田に決勝２ランを被弾した。吉井監督は高野脩の続投について「予定通りですよ」と話した。「あのあとブルペンに残ってるのは益田と中村稔と早坂なので、延長３回考えたら、高野脩が１イニング投げないとピッ