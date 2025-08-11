１１日、表彰式に臨む陳幸同（左）と孫穎莎。（横浜＝新華社記者／賈浩成）【新華社横浜8月11日】卓球のワールドテーブルテニス（WTT）チャンピオンズ横浜大会は11日、女子シングルス決勝が行われ、中国の陳幸同（ちん・こうどう）がチームメイトの孫穎莎（そん・えいさ）を4-2で下し、優勝した。１１日、女子シングルス決勝で得点を喜ぶ陳幸同（左）。（横浜＝新華社記者／賈浩成）１１日、女子シングルス決勝で失点を喫