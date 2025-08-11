EXILEが11日、公式TikTokアカウント開設を発表した。【写真】「びっくりしたぁ！」「別人ですね」“激変”した近影を公開したEXILE AKIRAデビュー24周年の記念日である9月27日に、EXILE ATSUSHIの完全復活後初となる52枚目のシングル「Get-go!」をリリース予定。TikTokには「Get-go!」の音源とともにメンバーのコメント映像も投稿され、TAKAHIROは「いよいよTikTok開設ということで、色々なEXILEの表情を皆さんにお届けできれ