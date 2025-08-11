◇パ・リーグ楽天4ー5西武（2025年8月11日ベルーナD）楽天が11日、西武に痛恨の延長サヨナラ負けを喫し、3位オリックスとの差が4ゲームに広がった。4―2の9回に登板した守護神の則本が誤算だった。2個の四球などで1死満塁とし、古賀悠の押し出し四球と代打・山村の右犠飛で同点。「（四球は）やってはいけないこと。マウンドで自分の力を出し切れなかった」と声を絞り出した。延長10回に登板した鈴木翔も2四球など乱調