【ニューヨーク共同】週明け11日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前週末比18銭円安ドル高の1ドル＝147円88〜98銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1611〜21ドル、171円79〜89銭。経済指標の発表など目新しい売買材料に乏しい中、持ち高の調整で円を売ってドルを買う動きが先行した。