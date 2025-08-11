「西武５−４楽天」（１１日、ベルーナドーム）見逃し三振の際に「卍ポーズ」を披露することで有名な敷田球審が受難だ。延長十回無死一、二塁から、西武・ネビンのファウルが右腕に直撃。敷田球審は太い二の腕の持ち主としても有名だが、速いライナーで飛んできたファウルが右肘部分に直撃すると、衝撃のあまり片膝を着いて悶絶した。西武のトレーナーがすかさず駆け寄り、コールドスプレーを噴霧するなどして治療に当たって