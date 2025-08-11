櫻井翔主演の日本テレビドラマ「放送局占拠」第５話が９日に放送された。テレビ日本を占拠した武装グループ「妖」を率いる般若の正体は、武蔵三郎（櫻井翔）の義弟・伊吹裕志（加藤清史郎）だった。武蔵の妻で外科医の武蔵裕子（比嘉愛未）の弟で、義兄三郎に憧れて警察官になったはずが…。同時進行と思われた「青鬼」こと大和耕一（菊池風磨）が伊吹を拉致しているパートは、３カ月前の出来事だった。青鬼が伊吹に放送局