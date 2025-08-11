「ブルゾンちえみｗｉｔｈＢ」としてブレイクし、アメリカンフットボール選手としても活動したトクダコージが近影を見せた。１１日までにインスタグラムで「ご報告です８月１２日から配信開始のＮｅｔｆｌｉｘシリーズ『ファイナルドラフト』に出演します」と伝え、「あれやこれやで争って頂点を目指すマッスルサバイバルはっきり言ってとんでもないアスリートたちと闘ってきました」と説明。「常に筋肉全集中で臨んだ