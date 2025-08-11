NHK「超・ニッポンのお笑い100年〜芸人たちの放送開拓史〜」（後7・33）が11日、放送され、番組エンディング曲にSNSが反応した。日本の放送開始100年を記念し、放送とともに進化、発展してきた日本のお笑いと芸人たちの軌跡を、過去の貴重映像や証言とともに振り返る特番。爆笑問題、中川家をMCに、ひな壇には友近、千原兄弟・千原ジュニア、フットボールアワー後藤輝基、バカリズムら豪華な面々がそろった。番組では、昭和4