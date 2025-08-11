◆パ・リーグロッテ３―５オリックス＝延長１０回＝（１１日・ＺＯＺＯマリン）パ・リーグ最下位のロッテは、９回２死から追いつく意地を見せたが、延長１０回に６番手左腕の高野脩汰投手（２６）が太田に７号２ランを被弾して敗れて４連敗となり、３７勝５９敗の借金２２となった。先発のボスは５回９２球、６安打１失点と粘投を見せて試合を作ると、打線は１点を追う４回に池田の左犠飛で追いつき、６回に２点を勝ち越され