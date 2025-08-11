シンガー・山本彩が１１日までに自身のＳＮＳを更新。“爽やかコーデ”が話題を呼んでいる。インスタグラムに「夏は爽やかな色が着たくなるね」とつづり、淡いブルーのワントーンで統一されたコーデを披露した。この投稿には「その爽やかさコーデが似合いすぎて優勝」「彩ちゃんかっこいい」「かわいいー似合うー」「とても良いですね」「何となくツナギ風でもありますね」「メガネよき」「さや姉、色白いなぁ」といった声が