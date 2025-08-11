雨が止み、強かった風が穏やかになったRAINBOW STAGE。アタック映像が流れ、SEに乗せてクラップするオーディエンス。HYDEに先んじて、発光するゴーグルを装着したサポートメンバーたちがまずは弾むようにステージに出て来て、大きなアクションで煽りまくる。◆ライブ写真本番直前に運び込まれた高くそびえ立つ演説台のてっぺんから、王者の風格でHYDEが登場。1曲目の「TAKING THEM DOWN」のイントロから「Sing it louder, louder！