◇セ・リーグヤクルト9―4DeNA（2025年8月11日神宮）ヤクルト先発・小川泰弘が5回を7安打無失点。4月27日の中日戦以来、約3カ月半ぶりの白星となる3勝目を挙げた。1軍での登板も6月20日のオリックス戦以来。お立ち台に上がると「久しぶりの1軍のマウンド。とても緊張したけど、味方の援護とムーチョ（中村悠）のリードに導かれて何とか粘ることができた」と振り返った。5回まで7安打2四球で毎回走者を出した。味方に3