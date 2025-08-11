大きな国政選挙を前にした時期や投開票の当日などは、自分が支持する候補者が当選するのかどうかや、どの政党が優勢なのかを気にしてしまい、睡眠時間を削ってニュースにかじりついてしまった経験がある人もいるはず。実際に、2024年のアメリカ大統領選挙期間中に行われた調査では、選挙が人々の睡眠に悪影響を及ぼしている可能性があることが示されました。The impact of the 2024 US presidential election campaign on populati