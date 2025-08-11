「走って安全祈願ご祈祷」バイク好き芸人として知られるお笑いコンビ「レイザーラモン」のRG(熊本県甲佐町出身)が自慢の愛車のタイヤ交換ショットを披露した。「世田谷SPEED STARでタイヤ交換完了! 8/23の『RGツーリングクラブと行く 南足柄市周遊安全走行御祈願ツーリング』に向けて皮むきますわ!」とインスタグラムにコメントし、愛車・ホンダのCB1100Rと並ぶショットを投稿。また、このツーリングは参加者も募集中で「8月