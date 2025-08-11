パーソルキャリアが運営する調査機関「Job総研」は2025年7月22日、421人の社会人男女を対象に実施した「2025年 社会人のキャリア観調査」の結果を発表した。柔軟で持続可能なはたらき方を支える環境整備が求められていく＜自分の子が「将来同じ仕事をしたい」と言ったら「嬉しい」62.3％Job総研調べ＞の続きです。調査では、今後のキャリアへの考えを聞くと、最多は「今の仕事を続けたい」が36.3%。次いで、「転職や異動を考えて