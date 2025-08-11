『アイツノカノジョ』（肉丸/小学館）第4回【全10回】【漫画】『アイツノカノジョ』を第1回から読む高校3年の春、リクの家を訪れた幼なじみの少女・雫はベッドの上で「いいよ、何しても」とリクを誘う。しかし彼女は“親友（アイツ）の彼女”…。友情と恋心、理性と欲望が交錯する中、高校最後の1年が静かに狂い始める――。背徳と純情が入り混じる危険な三角関係ラブストーリー『アイツノカノジョ』をお楽しみください！