『オウマガトキFILM 視えないものが視える刻』（稲垣みさお：漫画、オウマガトキFILM：原案/KADOKAWA）第3回【全10回】【漫画】『オウマガトキFILM 視えないものが視える刻』を第1回から読む心霊系YouTubeチャンネル「オウマガトキFILM」を運営するヒロとトモは、視聴者から依頼を受け、事故物件や廃墟、心霊スポットを訪れて心霊検証や探索をしている。殺人事件があった空き家にある三面鏡の封印や、首つり自殺があった家で「ひ