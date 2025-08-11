『かつて女の子だった人たちへ』（花衣ソノ：作画、砂川雨路：原案/スターツ出版）第5回【全6回】【漫画】『かつて女の子だった人たちへ』を第1回から読む自分に見合う男性を捕まえるため、容姿への自己投資を惜しまないレミ。ある日、幼なじみのユミから気になる同僚の男性を見定めてほしいと、敬士を紹介される。しかし敬士はレミの理想ど真ん中のハイスペ男子！ なんとかしてユミから彼を奪い取ろうとするがーー。外面と内面