「ニューヨーク」が11日までに公式YouTubeチャンネルを更新。屋敷裕政（38）が、「メイプル超合金」カズレーザー（41）と女優・二階堂ふみ（30）が結婚を発表した件について言及した。 それぞれがSNSに連名の文書を投稿し、ファンに結婚を報告。2人は「いかんせん2人ともに個性やこだわりが強いもので、時には衝突し時には落ち込むこともありましょうが、最後は笑って前を向ける、そんなゆるく朗らかな家庭を築いていきたいと