「ヤクルト９−４ＤｅＮＡ」（１１日、神宮球場）ＤｅＮＡが大敗を喫し３連敗。借金は「５」となった。先発の平良が誤算で、一回に味方の守備も絡み１点を先制。三回には内山と村上の２者連続本塁打を許し、３回７安打４失点で降板した。四回から救援した三嶋も、五回に打者一巡の猛攻を浴びるなど打２回４安打５失点と打ち込まれた。ビハインドが重くのしかかり、打線も再三走者を出しながら要所を抑えられた。終盤に桑原