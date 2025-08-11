C大阪―新潟前半、ゴールを決め祝福されるC大阪・中島（中央）＝ヨドコウクラブの前身ヤンマーの栄光を築いた不世出のストライカーで、10日に死去した釜本邦茂さんにささげる1勝となった。C大阪は自慢の攻撃力を発揮して3試合ぶりの白星。主将の田中が「やっていることに間違いはない」と自信を持って臨んだように、J2降格圏の新潟を一蹴した。試合開始早々に先取点を許したが、その後は一方的に攻め続けた。前半13分、中島