◆パ・リーグロッテ３―５オリックス＝延長１０回＝（１１日・ＺＯＺＯマリン）パ・リーグ最下位のロッテは、９回２死から追いつく意地を見せたが延長１０回に６番手左腕の高野脩汰投手（２６）が太田に７号２ランを被弾して敗れて４連敗となり、３７勝５９敗の借金２２となった。先発は右腕のボス。当初は前日１０日の同カードで先発予定だったが、雨天中止となってスライドで先発のマウンドに上がった。３回までは走者を背